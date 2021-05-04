بايدن يحدد هدفا جديدا على صعيد التلقيح ضد كورونا

حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن هدفا جديدا على صعيد التلقيح ضد فيروس كورونا، يقضي بإعطاء جرعة واحدة على الأقل لـ70 في المئة من الراشدين بحلول العيد الوطني في الرابع من يوليو.

وفي كلمة من البيت الأبيض، أعلن بايدن أيضا السعي إلى تلقيح 160 مليون أمريكي في شكل تام بحلول التاريخ نفسه، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف سيغير في شكل كبير كيفية تمضية الأمريكيين لفصل الصيف.

وقال: "الضوء في آخر النفق بات أكثر قوة"، كما أعلن استعداد الولايات المتحدة لإطلاق حملة تلقيح تشمل الفتيان في حال أجازت لهم السلطات الصحية تلقي لقاح "فايزر".

وأضاف: "وحدها وكالة الأدوية الأمريكية ستتخذ هذا القرار. ولكن أريد أن يعلم الآباء والأمهات الأمريكيون أنه حين يصدر هذا الإعلان، سنكون مستعدين للتحرك فورا".

وبعد مستويات قياسية من التلقيح، تراجع العدد اليومي للأفراد الذين يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح في الولايات المتحدة، الأمر الذي أجبر السلطات على إعادة النظر في استراتيجيتها سعيا لإقناع اللامبالين والمشككين.