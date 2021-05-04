أسامة كمال يحذر من تكرار سيناريو تفشي كورونا بالهند في مصر

كشف الإعلامي أسامة كمال، حقيقة ما تداول بشأن تحذير وزارة الصحة من الذهاب إلى المستشفيات في الفترة الحالية عند الشعور بأعراض فيروس كورونا.



وقال "كمال" خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء نفى ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا التحذير.



كما قام باستعراض مقطع فيديو لقيام قوات الشرطة في الهند بإلقاء القبض على المشاركين في أحد الأفراح وضربهم بعد تصاعد الأعداد الكارثي في الإصابات بها، مستطردًا "خاف على نفسك وخاف على أسرتك".



وأضاف "تعالو نبص على فيديو في الهند، لقيام شرطي بضرب كرسي في الكلوب في أحد الأفراح، لأن الدنيا هناك ماشية من سيء إلى أسوأ، محدش عايز يشوف مثل هذه المناظر هنا في مصر، ومطلوب نكون أهدى في التعامل".

