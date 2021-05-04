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تصفية الإرهابي محمد كمال في الحلقة الـ22 من "الاختيار2"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل "الاختيار2"، تصفية الإرهابي محمد كمال مؤسس لجنة "الذئاب المنفردة" ومعاونه ياسر شحاتة علي رجب، وذلك يوم 2 أكتوبر عام 2016، وحاول الإرهابيان إطلاق النيران على الشرطة إلا أنهم سيطرو على الموقف.

كما قبض ضباط الأمن الوطني على الإرهابي، الذي قام بتفجير لاغتيال النائب العام ومساعده.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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