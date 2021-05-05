انفجار الكنيسة البطرسية في الحلقة الـ 22 من "الاختيار2"

انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل "الاختيار2"، والمذاع على قناة "ON" في تمام الساعة الـ9 مساء.



وشهدت الحلقة أحداث يوم 11 ديسمبر 2016، حيث حدث انفجار في الكنسية البطرسية، وكان "عم عادل" وهو الفنان أحمد حلاوة ذاهب للكنسية في هذا الوقت وانتهت الحلقة بمشاهد حقيقية لهذا الإنفجار.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

