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أحمد موسى يكشف موعد وصول الوفد التركي لمصر

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق الإعلامي أحمد موسى على بيان وزارة الخارجية بشأن المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، قائلًا: "ستكون استكشافية لمعرفة هل ستكون العلاقات بين البلدين كاملة".

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم خلال اللقاء المصري- التركي التأكد من النوايا التركية في عودة العلاقات بين البلدين.

وحول ما تردد عن وجود وفد تركي في مصر: "لم يصل لمصر حتى الأن، وسيصل فجر الأربعاء المقبل خلال 5 ساعات من الأن، ثم تبدأ المباحثات غدا، وبعد غد".

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