تعرف على موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة الزمالك وصن دوانز

ضربت لعنة الإصابات صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مما جعل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يستعين ببعض الوجوه الصاعدة لتعويض هذه الغيابات.

موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة الزمالك وصن دوانز

ويعاني المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من عدة غيابات تتمثل في كلاً من: على معلول وبدر بانون وأيمن أشرف وحمدى فتحي وسعد سمير، وأيضا محمد محمود.

من جانبه يعاني الظهير الأيسر التونسي علي معلول من تمزق فى العضلة الخلفية، ومن المقرر أن يعود لتدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الجماعية الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي.

ومن المقرر أن يصبح علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي جاهزا بنسبة كبيرة لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها 14 أو 15 من شهر مايو الجاري.

وفيما يتعلق بموقف الثنائي بدر بانون وأيمن أشرف فقد اقتربا من العودة لتدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الجماعية وسيكون ضمن القائمة التي تستعد لمواجهة الاتحاد السكندري الخميس المقبل بالدوري المصري.

وفي نفس السياق تقرر عودة سعد سمير الذي إشتكى من آلام بسيطة فى الضامة خلال مباراة الجونة الأخيرة، عقب مباراة الإتحاد السكندري المقبلة بالدوري المصري على أقصى تقدير.

وبدأ حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المشاركة فى تدريبات الفريق مُرتدياً "جبيرة" للحفاظ على نفسه بعد الجراحة التى أجراها قبل أسابيع في "الكوع".

وأخيرا تقرر عودة محمد محمود صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، للمشاركة في تدريبات المارد الأحمر الجماعية خلال منتصف شهر مايو الجاري.