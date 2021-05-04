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رقم صادم.. الصحة العالمية تكشف إجمالي إصابات كورونا حول العالم

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العالم وصلت إلى 10 مليون تقريبًا، والوفيات 2.2%.

وأوضحت "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الموقف الوبائي مختلف من دولة لأخرى، وحوالي منتصف الدول في تصاعد للأسبوع الثالث على التوالي، وهناك دول بدأت في السيطرة على الانتشار.

وأكدت أن منظمة الصحة العالمية أنها تتابع يوميًا عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

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