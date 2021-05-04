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الصراع يشتعل.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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يشتعل صراع جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد تعادل الزمالك وبيراميدز وخسارة الأهلي أمام غزل المحلة خلال الجولة الماضية.

يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة جمعهم خلال 19 لقاء ، بينما يليه المارد الأحمر في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 37 نقطة جمعهم خلال 17 لقاء.

ويأتي ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي :
ترتيب الدوري المصري 2021
1- الزمالك 41 نقطة
2- الأهلي 37 نقطة – خاض 17 لقاء
3- بيراميدز 31 نقطة
4- المصري البورسعيدي 29 نقطة
5- الاتحاد السكندري 29 نقطة
6- سموحة 28 نقطة
7- أنبي 26 نقطة
8ـ غزل المحلة 27 نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة
10- مصر المقاصه – خاض 18 لقاء
11- الجونة 25 نقطة
12- طلائع الجيش 20 نقطة
13- أسوان 20 نقطة – خاض 18 لقاء
14- المقاولون العرب 19 نقطة
15- البنك الأهلي 18 نقطة – خاض 20 لقاء
16- الإسماعيلي 17 نقطة
17- وادي دجلة 14 نقطة
18- الإنتاج الحربي 12 نقطة ـ خاض 20 لقاء
يشتعل صراع جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد تعادل الزمالك وبيراميدز وخسارة الأهلي أمام غزل المحلة خلال الجولة الماضية.

يتصدر نادي الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة جمعهم خلال 19 لقاء ، بينما يليه المارد الأحمر في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 37 نقطة جمعهم خلال 17 لقاء.

ويأتي ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي :
ترتيب الدوري المصري 2021
1- الزمالك 41 نقطة
2- الأهلي 37 نقطة – خاض 17 لقاء
3- بيراميدز 31 نقطة
4- المصري البورسعيدي 29 نقطة
5- الاتحاد السكندري 29 نقطة
6- سموحة 28 نقطة
7- أنبي 26 نقطة
8ـ غزل المحلة 27 نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة
10- مصر المقاصه – خاض 18 لقاء
11- الجونة 25 نقطة
12- طلائع الجيش 20 نقطة
13- أسوان 20 نقطة – خاض 18 لقاء
14- المقاولون العرب 19 نقطة
15- البنك الأهلي 18 نقطة – خاض 20 لقاء
16- الإسماعيلي 17 نقطة
17- وادي دجلة 14 نقطة
18- الإنتاج الحربي 12 نقطة ـ خاض 20 لقاء

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الكلمات المفتاحية

تعرف على ترتيب الدوري المصري ترتيب الدوري المصري الزمالك وبيراميدز

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