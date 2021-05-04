وكيل زراعة الفيوم يكلف مدير الإدارة الزراعية بأبشواي بمتابعة شون توريد القمح

كلف الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم المهندس طه داهش مدير الإدارة الزراعية بمركز ابشواي ويرافقه المهندس عبدالباقي يونس رئيس قسم المكافحة بالادارة والمهندس منصور حافظ بزيارة لشونة مطحن ابشواي لمتابعة توريد القمح موسم 2021 ومتابعة وجود مشاكل مع الزراع من عدمة وتيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون ووضع آلية واضحة لتوريد الأقماح مساعدة وتسهيلًا للفلاحين،حيث تشهد الشون والصوامع انتظام فى عمليات التوريد.



يأتى ذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالإهتمام بالمحاصيل الزراعية وفى مقدمتها محصول القمح باعتباره المحصول القومي لمصر من أجل اكتفاء مصر ذاتيًا من إنتاج الغذاء المحلي،



حيث أن لجنة استلام القمح برئاسة مدير الإدارة الزراعية بمركز ابشواي وعضوية المهندس محمد زكريا مندوب سلامة الغذاء والمهندس شريف صلاح عبدالعظيم قباني والمهندس محمد السيد جاد آمين الشونة والمهندس احمدفرج مندوب مديرية التموين والمهندس عمر رشاد مندوب جمعية القباني والمهندس منصور حافظ احمد مندوب مديرية الزراعة بالفيوم.