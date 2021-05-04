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بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:36 م
بوابة الفجر
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اختير النجم البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد اليوم الثلاثاء كعضو احتياطي في الفريق الذي يشرف عن تنظيم انتخابات محلية في العاصمة الإسبانية.

وبعد اختياره ضمن فريق مراقبة الانتخابات وصل مارسيلو مبكرا في صباح يوم الثلاثاء للعمل كمراقب في مركز للتصويت في إحدى ضواحي مدريد.

وقالت صحيفة "ماركا" إنه أعفي من العمل بعد وقت قصير بعد وصول المسؤول الأساسي عن المهمة ومن ثم أصبح بمقدوره السفر مع فريقه إلى لندن لخوض لقاء العودة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الإنجليزي الأربعاء.

وحصل مارسيلو المولود في البرازيل على الجنسية الإسبانية في 2011.

وطلب ريال إعفاء مارسيلو من هذه المهمة التي تم اختياره لها بطريقة عشوائية حسب النظام الانتخابي المعمول به لكن الطلب رفض.

سافر ريال مدريد إلى لندن يوم الثلاثاء بعد التعادل 1-1 في مدريد ذهابا. وكشفت تقارير صحافية إسبانية، أن فيدي فالفيردي رافق بعثة الفريق بعدما جاءت نتيجة فحوصات فيروس كورونا سلبية، مما يعني أنه سيكون ضمن خيارات المدرب زيدان في مواجهة تشيلسي.

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