وزير الري السوداني: سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان بلادنا

كشف وزير الري السوداني ياسر عباس، عن أن سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان السودان، مشيرا إلى أن الملف بحاجة إلى إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق.



وأضاف وزير الري السوداني، خلال لقائه مع قناة "الغد"، أن إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقا، قائلا: المجتمع الدولي والإثيوبيون يعرفون تأثير هذا السد.



وشدد على أن أي غياب للمعلومات يعوق تشغيل سد الروصيرص، موضحا أن إثيوبيا عندما نفذت الملء الأول انخفض منسوب المياه.



وأكد وزير الري السوداني، أن السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف للوصول لحلول يتفق عليها الجميع بعيدا عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط.



وأشار إلى أن أزمة سد النهضة تحتاج إلى إرادة سياسية للوصول إلى حل حول الخلافات القائمة، لافتًا إلى أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا.



ولفت إلى أن السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف للوصول لحلول يتفق عليها الجميع بعيدا عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط.



وشدد وزير الري السوداني، على أن الدعوة للعودة لمفاوضات سد النهضة بنفس المنهج السابق شراء للزمن، موضحا أن السودان مصر على التفاوض باعتبارها وسيلة وحيدة لإنهاء هذه الإشكالية والتفاوض لنتائج ولا غير ذلك.

