زيدان يشيد بلاعبيه قبل مواجهة تشيلسي بدوري الأبطال

أشاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، بلاعبيه لما تحقق حتى الآن في الموسم الصعب بسبب الإصابات وفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه "يرفع لهم القبعة".





وأكد زيدان خلال المؤتمر الصحافي عشية مباراة إياب نصف النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي التي يحتضنها ملعب ستامفورد بريدج "واجهنا صعوبات للوصول إلى هنا، تخطينا لحظات صعبة للغاية هذا الموسم، ولكن يجب أن أرفع القبعة لهذا الفريق الذي يمتلك الشخصية. هم دائماً في الموعد عندما تشتد الأمور، وبرهنوا على هذا دائماً. نحن في المكانة التي نستحقها".





وأضاف "الأمر ليس معجزة، وصلنا إلى هنا بعملنا وبالإيمان بما نفعل. لا توجد معجزات في كرة القدم".





وأقر المدرب الفرنسي بتفوق الفريق الإنجليزي في مباراة الذهاب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ولم يبد أي قلق إزاء الجانب البدني، مشيرا غلى أن الاستحواذ على الكرة سيكون المفتاح لبلوغ نهائي إسطنبول.





كما أكد "جاهزية جميع اللاعبين" للمشاركة في مباراة الإياب، بما فيهم المتعافين مؤخراً من الإصابة سرجيو راموس والفرنسي فيرلان ميندي، والأوروغواياني فيدي فالفيردي.





ورغم دراسة المنافس، إلا أن زيدان يرى أنها "لا تمثل أي شيء" في معرفة الفريق اللندني تماما، لأنها "مباراة مختلفة".





وانتهت مباراة الذهاب في مدريد بالتعادل بهدف لمثله، وهو ما يعني ضرورة فوز الفريق الملكي بأي نتيجة، أو التعادل بأكثر من هدف من أجل اقتناص بطاقة التأهل للنهائي.



