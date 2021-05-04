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غلق وتشميع مخزن يشكل خطورة على عقار في حي البساتين
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:43 م
إسماعيل منطاوي
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شنت الأجهزة التنفيذية لحي البساتين، حملة لمراجعة تراخيص الجراجات والمخازن في نطاق الحي، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء، بتنظيم حملات لمراجعة مثل تلك المنشآت، لما تشكله من خطر، خاصة بتواجدها أسفل بعض العقارات.
أسفرت الحملة، التي تابعها وأشرف عليها اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، عن غلق وتشميع مخزن "كراتين" بعمارة ٤٤ مساكن الكندي شرق الأتوستراد، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، لما يشكله المخزن من خطر على العقار.
أسفرت الحملة، التي تابعها وأشرف عليها اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، عن غلق وتشميع مخزن "كراتين" بعمارة ٤٤ مساكن الكندي شرق الأتوستراد، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، لما يشكله المخزن من خطر على العقار.
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