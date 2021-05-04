غلق وتشميع مخزن يشكل خطورة على عقار في حي البساتين

شنت الأجهزة التنفيذية لحي البساتين، حملة لمراجعة تراخيص الجراجات والمخازن في نطاق الحي، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء، بتنظيم حملات لمراجعة مثل تلك المنشآت، لما تشكله من خطر، خاصة بتواجدها أسفل بعض العقارات.



أسفرت الحملة، التي تابعها وأشرف عليها اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، عن غلق وتشميع مخزن "كراتين" بعمارة ٤٤ مساكن الكندي شرق الأتوستراد، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، لما يشكله المخزن من خطر على العقار.

