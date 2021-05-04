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أسعار النفط تقفز وسط توقعات بتزايد حركة السفر

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
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قفزت أسعار النفط حوالي %2 الثلاثاء 4 مايو بعد أن خففت المزيد من الولايات الأميركية الإغلاقات ومع سعي الاتحاد الأوروبي إلى اجتذاب المسافرين رغم أن قفزة مستمرة في الإصابات بفيروس كورونا في الهند قيًدت المكاسب.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.32 دولار، أو 1.95%، لتسجل عند التسوية 68.88 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.20 دولار، أو 1.86%، لتبلغ عند التسوية 65.69 دولار للبرميل بعد أن سجلت قفزة بلغت 1.4% في جلسة الاثنين.

وقال محللون إن أسعار النفط تلقى دعما من زيادة محتملة في الطلب الأميركي على الوقود مع قيام ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتكت بتخفيف قيود الجائحة وإعتزام الاتحاد الأوروبي فتح حدوده أمام الزائرين الأجانب الذي جرى تطعيمهم بلقاحات كورونا.

ولمزيد من العلامات على تزايد الطلب الأمريكي على النفط، ينتظر المتعاملون أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام والمنتجات النفطية في أكبر اقتصاد في العالم والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء.

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