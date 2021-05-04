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نشرة حوادث "الفجر".. مصدر أمني يكشف حقيقة حريق كورنيش النيل بالزمالك

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:50 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إندلاع حريق هائل بكورنيش النيل بمنطقة الزمالك.

وجهت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، حملة مفاجئة على عدد من الكافيهات بحي العجوزة، وسط المحافظة، في إطار تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

واصلت شرطة المرافق بالجيزة تنسيقا مع حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح حملاتها لضبط المخالفين للاجراءات الوقائية والاحترازية، وعدم تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والانضباط بنطاق شوارع وميادين الحي.

قررت اليوم الثلاثاء المحكمة الاقتصادية، "تأجيل النظر في قرار منع عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم".. لجلسة 10 يوليو المقبل.

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حوادث حريق بوابة الفجر الفجر

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