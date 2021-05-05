الأرصاد تُحذر من التعرض للشمس غدًا.. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، منشورًا عاجلًا على صفحتها على "فيسبوك"، توضح من خلاله أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة غدا الأربعاء.



وكشفت عن أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة وشمال الصعيد ومصر الوسطى بأكملها، معتدل ليلا، ومن الخميس يبدأ انخفاض طفيف جدًا على القاهرة وإن ظل الطقس شديد الحرارة، على أن يكون الانخفاض مؤقتا يوم الجمعة على شمال البلاد.



حيث يظل الطقس حار وتستمر هذه الموجة لمدة خمسة أيام مقبلة، وتزداد فترات سطوع الشمس خلال هذه الفترة.



وشددت على أنه يرجى توخي الحذر وعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة.