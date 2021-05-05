أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-5-2021.. تراجع كبير بالمعدن الأصفر

تراجعت أسعار الذهب في مصر في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة 4 جنيهات ونصف في سوق الصاغة وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب على المستوى العالمي.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 666 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 888 جنيها للجرام

الجنيه الذهب اليوم 6780 جنيها

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين اليوم، إذ حد انتعاش الدولار من جاذبية المعدن كملاذ آمن، بينما يتكهن مستثمرون بأن تعافي الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع قد يقود لرفع أسعار الفائدة، وفقا لـ"رويترز".





وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1786.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 25 فبراير عند 1797.75 دولار يوم الاثنين.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 في المائة إلى 1785.50 دولار.





وقال هاريش في. رئيس بحوث السلع في جيوجيت فايننشال سيرفسيز "السبب الرئيسي للتصحيح الطفيف قوة الدولار"، مضيفا أن حفاظ الدولار عل قوته من المرجح أن يضغط على الذهب.





ارتفع مؤشر الدولار 0.3 في المائة، مما يقلل من جاذبية الذهب لحاملي عملات أخرى.





وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس أن أداء الاقتصاد الامريكي أفضل ولكن "لم يتجاوز الخطر بعد".





ويريد البنك المركزي الأمريكي الإبقاء علي سياسة التيسير النقدي في المستقبل القريب، لكن تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي أثارت تكهنات بالتراجع عن دعم الاقتصاد أسرع مما هو متوقع.





وترفع أسعار الفائدة الأعلى من تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.





وارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2973.29 دولار للأوقية بعدما صعد لأعلى مستوى علي الإطلاق عند 3007.73 دولار يوم الجمعة.





وانخفضت الفضة 0.3 في المائة إلى 26.79 دولار بعدما سجلت أعلى مستوى منذ الأول من مارس أمس، بينما استقر البلاديوم عند 1230.49 دولار.