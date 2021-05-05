انهيار جميلة عوض بسبب مقتل مايان السيد في "حرب أهلية"





على الرغم من البداية الشائكة لعلاقة "تمارا" بـ"نور"، نزل حادث وفاة "نور" على "تمارا" كالصاعقة، ولم تتمالك نفسها وانهارت باكية، كما بدأت تلوم نفسها على ما حدث، واعتبرت نفسها سبب في ما آلت إليه الأحداث لأنها لم تذهب بدلاً من أختها إلى المنزل حيث لقيت مصرعها على يد لص.

وكانت الحلقات السابقة قد شهدت تحول جذري في شكل علاقة الفتاتين، وهو بمثابة امتداد للتغيير الشامل الذي طال شخصية "تمارا"، إذ أصبحت أكثر قرباً لعائلتها، وفاجئت "نور" بهدية أثناء التحضير لحفل خطوبتها وطلبت منها أن يفتحا صفحة جديدة، وتنقلت "جميلة عوض" بسلاسة من نسخة "تمارا" التي تشعر بالغيرة تجاه نور إلى "تمارا" التي تشعر نحو نور بالود والألفة، وهو ما جعل مشهد انهيارها بعد وفاة "نور" مؤثراً وزاد من تعاطف وتقدير الجماهير للتغيير الذي حدث في شخصيتها.

ومن ناحية أخرى لا يزال "كيشو" يحوم حولها، و"يمثل" أنه واقع في حبها، فهل ستكتشف تمارا حقيقته؟ أم ستنال ضربة أخرى على الرأس بعد وفاة "نور" ووالدها؟ وكيف سينعكس ذلك على علاقتها بوالدتها مريم؟