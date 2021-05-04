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بعد زيادة إصابات كورونا في رمضان.. تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:57 م
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية حذرت من زيادة إصابات فيروس كورونا قبل شهر رمضان.
وأوضحت "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن زيادة الإصابات خلال شهر رمضان في مصر والوطن العربي كانت متوقعة بسبب التجمعات.
ونوهت بأن انتشار الفيروس يعتمد على سلوكيات المواطنين في الدول المختلفة، لافتة إلى أن عدد إصابات الأسبوع الحالي توازي ما حدث في 5 أشهر خلال العام الماضي، وهذا يؤكد أن الانتشار زاد هذا العام، ويجب على الجميع أن يحذر.
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