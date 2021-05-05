الكل معرض للإصابة.. تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية





قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا ينتشر كلما وجد فرصة للانتشار، بالإضافة إلى التحورات.



وتابعت "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"،: "الناس تعبت ومبقتش تهتم، وده شيء مش كويس، أنا مش عايزة أخوف ولكن أنا بحذر".



وأكدت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أنه ليس أحدًا بعيدًا عن الإصابة بفيروس كورونا، والكل معرض لها.

