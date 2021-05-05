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تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن طقس 23 رمضان

الأربعاء 05/مايو/2021 - 12:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 5 مايو 2021، 23 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.
وكانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدًا الأربعاء هو ذروة الموجة الحارة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة.

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