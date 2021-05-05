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"روشتة رمضان" نصائح مهمة لتغذية متوازنة طوال الشهر الكريم (إنفوجراف)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:01 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
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تقدم "الفجر" في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.

تحتوي روشة اليوم من الشهر الكريم على تغذية متوازنة طوال شهر رمضان، كالتالي:
_ عدم الاعتماد على الأفطار فقط لمدك بكل احتياجاتك الغذائية

_ اللجوء إلى وجبات خفيفة اخرى قبل وقت النوم مثل اللبن او الحليب القليل الدسم وشطيرة الجبن بخبز القمح الكامل أو بعض الفواكه المجففة والمكسرات والبقوليات
"روشتة رمضان" نصائح مهمة لتغذية متوازنة طوال الشهر الكريم (إنفوجراف)
"روشتة رمضان" نصائح مهمة لتغذية متوازنة طوال الشهر الكريم (إنفوجراف)

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