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ردود فعل إيجابية للغاية على نجاح "سوق الحرير ٢"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
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حققت حلقات الجزء الثاني من المسلسل السوري "سوق الحرير" نجاحًا كبيرًا وحصدت إشادات نقدية وجماهيرية كبيرة أكدت مواصلة الجزء الثاني نفس رحلة الجزء الأول مع النجاح السوري والعربي.

وأكد عدد من الجمهور في إستطلاع مصور حبهم وإعجابهم بالعمل. مؤكدين أنه ملئ بالإثارة والتشويق وعوامل الجذب منذ أولى حلقاته. وأن صناعه إستطاعوا جذبهم للمشاهدة منذ أولى حلقاته وحتى الأن.

كان المخرج المثنى الصبح قد إنتهى من تصوير جميع مشاهد الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني الناجح "سوق الحرير" . منذ عشرة أيام.

ووجه الأخوين بسام ومؤمن الملا الشكر لكل من ساهم في نجاح العمل حيث كتب المخرج والمنتج مؤمن الملا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا " أبطال (سوق الحرير2) شكرًا للتفاني في العمل.. شكرًا للحب الذي قدمتوه.. شكرًا للقلق الذي عشتوه وأكد عشقكم للمشروع.. الى الامام والى خطوة جديدة في صناعة درامانا الغالية على قلوبنا جميعا.. شكرا الغالي جدا المخرج مثنى الصبح... شكرا الغالية جدا المنتجة صفا ابورزق

ونشر أحد أبطال العمل الفنان ميلاد يوسف  فيديو له لحظة تصوير أخر مشهد محييا وجميع صناع العمل.

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل حقق نجاحا نقديا وجماهيرية كبيرا وهو إنتاج "MBC Studios" بالتعاون مع الأخوين الملاّ،- بسام ومؤمن الملا- .

وإخراج المثنى صبح، وبطولة كوكبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم سلوم حداد، بسام كوسا، كاريس بشار، نادين تحسين بك، فادي صبيح، وفاء موصللي، عبد الهادي الصباغ، قمر خلف، ميلاد يوسف، ريام كفارنة، نجاح سفكوني، يزن خليل..  وإشراف عام للأخوين الملاّ .

العمل ويتواصل عرضه على MBC في رمضان فيما تعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على MBC.

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