"مع بعض" للمخرج خالد جلال.. من أجل الوطن وسلامته نعمل الكثير









يتضمن مسلسل "مع بعض" للمخرج خالد جلال جوانب ثرية في القضايا والمضامين التي يرصدها المسلسل.





ولعل من أبرز تلك المحاور الدرامية مشاكل الشباب ومحاولة منح الفرص الحقيقية لتحقيق الذات، بالإضافة لتحليل عيمق لقضايا المجتمع وأبرزها قضايا الشباب.





"مع بعض" تاليف وإخراج خالد جلال، إنتاج تامر مرسي، بطولة صلاح عبد الله، هالة فاخر، كما ي شارك بالمسلسل دفعة العرض المسرحى "سلم نفسك" و الكثير من النجوم ضيوف الشرف.





ويذاع المسلسل يوميا في السادسة والنصف علي قناة "المحور" الفضائية .



