أحمد موسى: تركيا جاءت لمصر ولم نذهب لها (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لن يسمح أحد بتواجد تركي أو مرتزقة في ليبيا، مردفًا: "تصريحات خلوصي آكار وزير الدفاع التركي مش مريحاني".





وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، "إذا كان أصحاب البلد مش عاوزينك، عاوز تفرض نفسك بأي صفة"، مؤكدًا أن الملف الليبي سيكون واحدا من أهم الملفات المهمة في المشاورات بين نائبي وزير الخارجية في مصر وتركيا التي تعقد على مدار يومين بداية من الغد.





وأردف: "لم نذهب إلى الأتراك ولكنهم هم من جاءوا لمصر وقدموا السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة"، مردفا: "قد نصل لاتفاق وقد لا نصل لوجود العديد من الملفات الشائكة بين البلدين"، موضحا أن هناك شخصيات إخوانية متورطة في عمليات إرهابية وأخرى إعلامية لا زالت تطل عبر منافذ الإنترنت بعدما تم منعها من شاشات التليفزيون في تركيا، متابعا: "يبقى كده معملناش حاجة، لازم ميكونش لهم تواجد تمامًا".



