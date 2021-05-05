Advertisements

دينا الشربيني تكشف لشقيقها الحقيقة وتتلقى عرضًا بالزواج في "قصر النيل"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

 أصبحت كاميليا (دينا الشربيني)  خلال أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل قصر النيل، في خيار صعب،  تركه لها المقدم خالد نوح (أحمد مجدي) وهو هل تخبر حسين السيوفي (محمد حاتم) أنه شقيقها من أمها صفية التي اختفت في ظروف غامضة بعدما هربت مع فهمي السيوفي (تامر ضيائي) أن تنسى الموضوع تمامًا وتترك الأمر خفي عنه، ولكن في النهاية اختارت كاميليا إخباره الحقيقة، فهي منذ البداية لم ترى فيه سمة واحدة من سمات ابناء السيوفي.

وتابعت كاميليا بحثها عن الذهب، فذهبت إلى شقيقها منير (عمرو السعيد) لتطلعه على الأحداث الجديدة، واتفقا سويًا على خطة محكمة لاستخراج الذهب من باطن الأرض، والانتقام لوالدها ووالدتها من بطش وسلطة فهمي السيوفي.

وبعد انفصال المقدم خالد نوح من شويكار (مريم الخشت) بسبب إعطائها الكتاب الأسود الذي يضم كل جرائم عائلة السيوفي إلى زوجها السابق علاء وجيه (محمد محمود عبد العزيز)، قرر التقدّم رسميًا إلى كاميليا، فتوجّه مباشرة إلى قصر السيوفي وفور عودة كاميليا من الخارج فاجأها بطلب يديها للزواج، ليتركها في حالة من الصدمة والذهول، فهل ستقبل كاميليا عرض الزواج أم سيكون لها رأي آخر؟

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قصر النيل دينا الشربيني

أخبار تهمك

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة الزمالك وصن دوانز

منذ ساعة و 15 دقيقة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن طقس 23 رمضان

منذ 42 دقيقة

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مفاجئ من زيدان قبل مواجهة تشيلسي

منذ أقل من ساعة

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 21 ساعة

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رونالدو يحدد وجهته حال مغادرة يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

منذ 19 دقيقة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

تطور جديد بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

كاف يحدد ملعب نهائي كأس السوبر الإفريقي

منذ 40 دقيقة

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

دينا الشربيني في وجه عائلة السيوفي: "كان ليه تار دلوقتي بقوا اثنين" (فيديو)

السُم في دولاب دينا الشربيني بـ"قصر النيل"

دينا الشربيني تقتل فهمي السيوفي في "قصر النيل"

دينا الشربيني تواصل البحث عن الذهب في قصر النيل (صور)

دينا الشربيني بريئة من القتل والسيوفي على قيد الحياة في "قصر النيل"

دينا الشربيني تتعرض لمؤامرة كبرى في "قصر النيل"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

11:01 م

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

09:18 م

تصريح مفاجئ من زيدان قبل مواجهة تشيلسي

12:23 ص

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

11:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي