أحمد موسى: زيارة الوفد التركي اعتراف بثورة 30 يونيو (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن الوفد التركي لم يصل إلى القاهرة حتى الآن لبدء المشاورات السياسية بين مصر وتركيا وسيصل فجر الأربعاء بعد ساعات، معربا عن أمنيته في أن تكون الزيارة بداية تصويب لخطاب ولغة الأتراك تجاه الدولة المصرية في ظل رغبة تركية لعودة العلاقات وهذه الزيارة نوع من الإقرار والاعتراف الواضح بالدولة المصرية وثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو والرئيس عبدالفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة المصرية.





وتابع موسى ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن القاهرة ستشهد أول لقاء رسمي منذ 8 سنوات بين مصر وتركيا غدا والخارجية أصدرت بيانا واضحا، لافتا إلى أن العلاقات لم تقطع بين مصر وتركيا وكان هناك علاقات تجارية واقتصادية وتواجدت بعثة دبلوماسية مصرية في تركية وفي المقابل تواجدت بعثة تركية في مصر رغم المشاكل الضخمة.



