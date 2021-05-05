Advertisements

أحمد موسى: زيارة الوفد التركي اعتراف بثورة 30 يونيو (فيديو)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:46 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى إن الوفد التركي لم يصل إلى القاهرة حتى الآن لبدء المشاورات السياسية بين مصر وتركيا وسيصل فجر الأربعاء بعد ساعات، معربا عن أمنيته في أن تكون الزيارة بداية تصويب لخطاب ولغة الأتراك تجاه الدولة المصرية في ظل رغبة تركية لعودة العلاقات وهذه الزيارة نوع من الإقرار والاعتراف الواضح بالدولة المصرية وثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو والرئيس عبدالفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة المصرية.

وتابع موسى ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن القاهرة ستشهد أول لقاء رسمي منذ 8 سنوات بين مصر وتركيا غدا والخارجية أصدرت بيانا واضحا، لافتا إلى أن العلاقات لم تقطع بين مصر وتركيا وكان هناك علاقات تجارية واقتصادية وتواجدت بعثة دبلوماسية مصرية في تركية وفي المقابل تواجدت بعثة تركية في مصر رغم المشاكل الضخمة.

وأوضح أن مصر تعاملت بروح وقوة الدولة المصرية على مدار 8 سنوات ولم تسيء لتركيا على المستوى الرسمي وكنا في الإعلام نرد ونتحدث ولكن الدولة تعاملت بالأصول، مؤكدًا أن الجانب التركي كان يقول أن النظام المصري غير شرعي ومعنى وجود وفد تركي في القاهرة أن الخط الأحمر المصري بعدم التدخل في الشأن الداخلي أمر مفروغ منه في ظل تصريحات تركية استندت على قراءة غير دقيقة لمصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر تركيا ومصر تركيا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

"لجنة كورونا" تعلق على الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

رونالدو يحدد وجهته بعد يوفنتوس

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 17 ساعة

بعد صعود السيتي .. تعرف علي موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة مكافحة كورونا: وائل الإبراشي يتماثل للشفاء

منذ أقل من ساعة

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الري السوداني: سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان بلادنا

منذ حوالي 7 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 11 ساعة

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ 38 دقيقة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: جاويش أوغلو سقط في الخطيئة.. وتركيا تعيش حالة انبطاح

محمد موسى عن استئناف الاتصالات الدبلوماسية مع تركيا: الكلام منتهي

أحمد موسى يكشف موعد وصول الوفد التركي لمصر

أحمد موسى يكشف أهم الملفات في اللقاء المرتقب بين مصر وتركيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:06 ص

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

08:05 ص

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

06:16 ص

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا

05:04 ص

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي