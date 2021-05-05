بعد طلب السفينة الجانحة تخفيض التعويضات.. إعلامي: "مفيش حق وراءه مطالب يضيع"

علق الإعلامي أسامة كمال، على رفض محكمة الإسماعيلية لطلب السفينة الجانحة في قناة السويس "ايفرجين" الاستئناف على طلب التعويض لهيئة قناة السويس بعد الأضرار التي نجمت عن إغلاق القناة لستة أيام.





وقال "كمال" خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور": "مفيش حق وراءه مطالب يضيع، والحق ظاهر أمام العالم كله لأن الخطأ واضح والشركة لابد أن تتعامل معه".





وأضاف: "مصر تحفظ حقوق نفسها، وسيكون هناك نوع من التعامل بشكل جاد ومستمر وستظهر نتائجه في الوقت المناسب من أجل الحصول على حقوقها".





وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة قامت بتفريغ الصندوق الأسود للسفينة الجانحة لمعرفة اسباب جنوح السفينة، ولكن ما زالت التحقيقات جارية حتى الآن لمعرفة كافة التفاصيل، متوقعًا إنتهاء التحقيقات يوم الخميس المقبل.





وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن المفاوضات حول التعويضات المطلوبة ما زالت جارية، مشيرًا إلى أن قناة السويس تعرضت لضرر بالغ بسبب جونح السفينة، ولا يوجد أي خطأ يقع على الهيئة على الإطلاق.





وأضاف: "الشركة المالكة للسفينة الجناحة بتفاصل مع الهيئة، واحنا بنحسب الأضرار الناتجة عن تعطل السفينة 6 ايام والمعدات التي استخدمت في تعويم السفينة.. الشركة بتفاصل 90% في المبلغ المطلوب.. مش عايزين يدفعوا حاجة".



