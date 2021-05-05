تعرف على حقيقة إلغاء الدوري المصري

أكد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد، أنه لا توجد أي نية لإلغاء الدوري المحلي هذا الموسم.





وقال مجاهد في تصريحات لإذاعة "أون سبورت أف أم" اليوم الثلاثاء إنه عقد اجتماعاً اليوم مع مندوبي 15 نادياً من المشاركين في الدوري المصري وتغيب فقط الأهلي والزمالك وغزل المحلة.





وأضاف: "طرحنا خوض مباريات الدوري خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لكن البعض تحفظ على اللعب دون لاعبيهم وعلى رأسهم بيراميدز والاتحاد السكندري".





وأوضح أنه يسعي إلي إنهاء جدول مسابقة الدوري المصري في أغسطس (آب) المقبل بدلاً من سبتمبر (أيلول) بناء علي لوائح القيد الأفريقي الجديد، وشدد أنه ينتظر خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتأجيل تصفيات كأس العالم 2022 التي كان مقرراً لها في يونيو (حزيران) المقبل، خاصة مع علمه بأن لجنة الطوارئ في "كاف" اتخذت قراراً بالفعل بهذا المعني.





وأكد مجاهد أن مواجهة الأهلي والزمالك المقرر لها الإثنين المقبل بالدوري المحلي ستجرى في موعدها ولا نية لتأجيلها.





وأضاف: "ستقام مباراة الأهلي والزمالك بطاقم تحكيم مصري ولن نوافق على استقدام حكام أجانب نهائياً".

وأوضح: "أخطاء التحكيم واردة في كل مكان ونسعى لتفاديها لكن من المستحيل أن تنتهي".



