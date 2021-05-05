أول تعليق من جوارديولا بعد تأهل السيتي لنهائي الأبطال

عبر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن سعادته الكبيرة بعد تكرار فريقه الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون رد والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.









وقال جوارديولا بعد المباراة :"هذا التأهل من أجلنا جميعًا، ومن أجل النادي، انا فخور بشكل لا يصدق".





وأضاف :"الفوز بنتيجة 4-1 ضد الفريق الذي تغلب على برشلونة والبايرن، هو امرٌ يعني الكثير بالنسبة لنا ".









وتابع :"أول شيء فكرت فيه هو اللاعبين الذين لم يلعبوا اليوم، جميعهم استحقوا اللعب، الكل قدم مساهمته والآن جاء الوقت لنستمتع بالتاهل".









وزاد :"باريس يفوزون بالدوري في كل موسم، إنه فريق اُنشئ من أجل الفوز، لقد قاتلوا حتى النهاية ولكننا كنا صامدين للغاية".









وواصل :" الناس تعتقد أن الوصول لنهائي دوري الأبطال أمر سهل، وصولنا للنهائي اليوم يمنح معنىً لكل شيء فعلناه في السنوات الـ4-5 الاخيرة".









وأوضح :"الناس ربما تعتقد أن مان سيتي مجرد نادي أموال، ولكن الأمر ليس كذلك، وصولنا للنهائي إنجازًا لا يصدق ".









وأردف :"3 مواسم نحن خرجنا من دوري الأبطال بسبب فارق الأهداف طوال الوقت كان لدينا الشعور بأننا نقترب أكثر، الموسم الماضي كان مخيباً، ولكن الرياضة تمنحك فرص أخرى دائماً ".



