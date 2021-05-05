Advertisements

إنجي المقدم تشارك جمهورها صورة جديدة لها من كواليس"هجمة مرتدة"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
شاركت الفنانة إنجي المقدم متابعيها وجمهورها صورة جديدة لها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صورتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: “ لوك نازلي النهاردة في هجمة مرتدة ”.


وتشارك إنجى المقدم فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

أخبار تهمك

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 21 ساعة

رونالدو يحدد وجهته حال مغادرة يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

كاف يحدد ملعب نهائي كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة الزمالك وصن دوانز

منذ أقل من ساعتين

تصريح مفاجئ من زيدان قبل مواجهة تشيلسي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 10 ساعات

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ ساعتين

توخيل يعلق على مواجهة ريال مدريد النارية

منذ 33 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

منذ ساعة الا ربع

تطور جديد بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن طقس 23 رمضان

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

11:01 م

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

09:18 م

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

11:36 م

تصريح مفاجئ من زيدان قبل مواجهة تشيلسي

12:23 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي