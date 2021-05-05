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إنجي المقدم تشارك جمهورها صورة جديدة لها من كواليس"هجمة مرتدة"
الأربعاء 05/مايو/2021 - 01:31 ص
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة إنجي المقدم متابعيها وجمهورها صورة جديدة لها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت صورتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: “ لوك نازلي النهاردة في هجمة مرتدة ”.
وتشارك إنجى المقدم فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.
ونشرت صورتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: “ لوك نازلي النهاردة في هجمة مرتدة ”.
وتشارك إنجى المقدم فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.
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