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"مكافحة كورونا": تصنيع لقاح "سينوفاك" قريبا

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على إجازة منظمة الصحة العالمية لقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا اليوم قائلًا: "مصر دولة قوية، ولديها بحث علمي بمنتهى القوة، ولذلك ثقتنا في لقاج سينوفارم جاءت من أبحاثنا الشخصية".

وقال "حسني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء إنه قريبا سيتم تصنيع لقاح كورونا "سينوفاك"، لافتا إلى أنه لا فرق بين اللقاحين الصينين "سينوفارم" و"سينوفاك" من الجهة العلمية ولكن الفرق في الدراسات الموجودة عليهم وعدد المرضى الذي تم إجراء التجارب عليهم.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن اللقاحين بمنتهى القوة والفاعلية، مؤكدا أن كافة اللقاحات تمنع الوفاة بنسبة 100%، وتمنع الحالات الحرجة بنسبة 99%، والحالات المتوسطة بنسبة 70% إلى 80% وإذا حدث عدوى تكون بسيطة ويمكن علاج المصاب بالمنزل، مشددا على أنه مازال اتباع الإجراءات الاحترازية طوق الأمان.

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