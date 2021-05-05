"مكافحة كورونا": تصنيع لقاح "سينوفاك" قريبا

علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على إجازة منظمة الصحة العالمية لقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا اليوم قائلًا: "مصر دولة قوية، ولديها بحث علمي بمنتهى القوة، ولذلك ثقتنا في لقاج سينوفارم جاءت من أبحاثنا الشخصية".





وقال "حسني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء إنه قريبا سيتم تصنيع لقاح كورونا "سينوفاك"، لافتا إلى أنه لا فرق بين اللقاحين الصينين "سينوفارم" و"سينوفاك" من الجهة العلمية ولكن الفرق في الدراسات الموجودة عليهم وعدد المرضى الذي تم إجراء التجارب عليهم.



