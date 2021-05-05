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شاهد.. مستشار الرئيس: الفيروس الهندي شرس ونبذل كل الجهد لمنع دخوله مصر

الأربعاء 05/مايو/2021 - 03:50 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر استطاعت التعامل والتعايش واحتواء الموجة الأولى والثانية لفيروس كورونا، ولكن ما يقلقنا الآن هو الفيروس المتحور في الهند الذي انتقل لـ20 دولة منهم 3 دول شرق أوسطية.

وتابع "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الدولة تسعى بكل جهد لمنع وصول الفيروس المتحور من الهند، خاصة أن هذا الفيروس تحور بشكل مزوج، وهذا الأمر نادر للغاية.

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية: "الفيروس الهندي شرس، وهناك احتمال بان اللقاحات المتواجدة الآن لا تستطيع أن تتعامل مع هذا الفيروس"، لافتَا إلى أن مصر لم ترصد أي حالة مصابة بالفيروس الهندي حتى هذه اللحظة في مصر.

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