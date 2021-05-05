شاهد.. مستشار الرئيس: الفيروس الهندي شرس ونبذل كل الجهد لمنع دخوله مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر استطاعت التعامل والتعايش واحتواء الموجة الأولى والثانية لفيروس كورونا، ولكن ما يقلقنا الآن هو الفيروس المتحور في الهند الذي انتقل لـ20 دولة منهم 3 دول شرق أوسطية.





وتابع "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الدولة تسعى بكل جهد لمنع وصول الفيروس المتحور من الهند، خاصة أن هذا الفيروس تحور بشكل مزوج، وهذا الأمر نادر للغاية.



