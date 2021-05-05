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السيطرة على حريق إندلع داخل شقة سكنية بحدائق الأهرام
الأربعاء 05/مايو/2021 - 12:34 ص
إيمان عبد العاطي
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اخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقًا إندلع في وحدة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل وحدة سكنية بالمنطقة "ح" بحدائق الأهرام غربي المحافظة.
دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات الإطفاء وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق، وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران مرة آخرى، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
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