السيطرة على حريق إندلع داخل شقة سكنية بحدائق الأهرام

اخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقًا إندلع في وحدة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل وحدة سكنية بالمنطقة "ح" بحدائق الأهرام غربي المحافظة.



