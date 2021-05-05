طنطا يتعادل مع بلدية المحلة وديا





انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين طنطا بلدية المحلة والتي أقيمت على ملعب نادي طنطا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، استعدادا لعودة القسم الثاني

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وأحرز هدف فريق طنطا خلال اللقاء اللاعب ميدو جمال .



وخاض فريق طنطا أولي مبارياته الودية أمام عثماسون، والتي انتهت بفوز طنطا بهدف نظيف سجله ساهر عبدالمنعم، كما التقب الفريق بنظيره صيد المحلة وانتهت المباراة بفوز الفريق الطنطاوي بثلاثة أهداف نظيفة، ثم خاض مباراته أمام بنها والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويختتم مبارياته أمام بني عبيد يوم 9 مايو المقبل استعداداً لعودة المباريات الرسمية.



وكان فريق طنطا قد عاد للتدريبات 14 أبريل الجاري على ملعب طنطا عقب الحصول على راحه استمرت أسبوعين منذ المباراة الأخيرة أمام فريق المريخ والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب إصابة عدد من لاعبو طنطا بالكورونا بالجولة الـ21.



ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 9 جولات من ختام الدور الثاني برصيد 19 نقطة.



ويتبقى لطنطا 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من المريخ والقناة ومنتخب السويس وبورتو السويس وزد والنجوم والداخلية وكوكاكولا وجمهورية شبين والسكة الحديد .



وحقق طنطا 4 إنتصارات فقط، كما تعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، وله 16 اهداف وإستقبل مرماه 20 هدف.