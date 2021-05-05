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حسام حسني: لا صحة لإصابة متلقي لقاح أسترازينكا بجلطات

الأربعاء 05/مايو/2021 - 06:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على زيادة عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا قائلًا: "الرقم يزيد بالفعل ولكن نسبة الوفيات جيدة"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تسعى أن تكون الوفيات صفر وتقليل الحالات الحرجة من خلال التطعيم واتباع الإجراءات الاحترازية.

وناشد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، المواطنين سرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا.

وشدد على أنه لا صحة على الإطلاق بأن لقاح استرازينيكا يسبب جلطات، مؤكدا أن معدل الإصابة أن حدثت هي 5 من كل مليون.

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حسام حسني بوابة الفجر الفجر

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