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كاف يحدد ملعب نهائي كأس السوبر الإفريقي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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استقر مسؤولو الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، على ملعب مواجهة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، وبين نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية.

ملعب نهائي كأس السوبر الإفريقي
ومن المقرر أن تُقام مواجهة السوبر الإفريقي بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا ونهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية يوم 28 من شهر مايو الجاري.

وقرر الكاف إقامة مواجهة نهائي مواجهة السوبر الإفريقي بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا ونهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية، على ملعب جاسم بن حمد في قطر.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يحمل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك في نهائي النسخة الماضية، بينما يدخل نهضة بركان بطلا لكأس الكونفدرالية بعد أن خطفها من أنياب بيراميدز.

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