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استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 03:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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فجر الدكتور أنطوان شديد، استشاري أمراض القلب بمستشفى جورج بومبيدو في باريس، مفاجأة عن فيروس كورونا.

وقال "شديد" في حواره عبر سكايب على فضائية "العربية": "كنا في البداية نظن أن كورونا مرض تنفسي لأن الفيروسات التي تشبهه ومن عائلته كانت أعراضها تصيب الجهاز التنفسي".

وأضاف: "ولكن بعد ذلك رأينا أن الفيروس لا يسبب فقط المرض للرئتين ولكنه يمتد إلى الخلايا الباطنية وكان يتسبب في بعض أمراض الشلل وأمراض قلبية وتجلطات دموية في الأوعية الدموية".

وتابع: "هذه الأعراض وغيرها كانت السبب في الوفيات التي كانت تحدث للمرضى الموجودين في العناية المركزة، وبعد أن تنبهنا لذلك، أصبحنا نعطي المرضى أدوية لسيلان الدم من أجل منع تخثر الدم واستطعنا بذلك أن ننقذ بعض المرضى من الوفاة".

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