استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

فجر الدكتور أنطوان شديد، استشاري أمراض القلب بمستشفى جورج بومبيدو في باريس، مفاجأة عن فيروس كورونا.





وقال "شديد" في حواره عبر سكايب على فضائية "العربية": "كنا في البداية نظن أن كورونا مرض تنفسي لأن الفيروسات التي تشبهه ومن عائلته كانت أعراضها تصيب الجهاز التنفسي".





وأضاف: "ولكن بعد ذلك رأينا أن الفيروس لا يسبب فقط المرض للرئتين ولكنه يمتد إلى الخلايا الباطنية وكان يتسبب في بعض أمراض الشلل وأمراض قلبية وتجلطات دموية في الأوعية الدموية".



