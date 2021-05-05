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هل سلالة كورونا الهندية في مصر؟ .. "مكافحة كورونا" تجيب

الأربعاء 05/مايو/2021 - 01:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أنه لم يتم رصد اي سلالة جديدة من كورونا خاصة السلالة الهندية وحتى الآ نحن في آمان ولكن التخوف من فترة الإجازات والأعياد ولابد من الحذر لأننا في فترة انتشار الوباء ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد "، أن انخفاض أعداد الإصابات سيكون في منتصف يونيو المقبل ووعي المواطن ضروري للوقاية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن لقاح سينوفاك الذي سيتم تصنيعه قريبا في مصر لا يختلف عن لقاح سينوفارم ولا فرق بينهما.

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كورونا الهندي سلاله الهند حسام حسن

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