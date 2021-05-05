خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن الأوضاع في الهند (فيديو)

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أن ما يحدث في الهند هو تحورات جديدة وليس سلالة جديدة، ولكنها سريعة الانتشار.





وأوضحت "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن الهند تحتاج إلى وقت طويل لتطعيم مواطنيها بتغطية عالية، وبالتالي ما زالوا معرضين للعدوى بشكل قوي.



