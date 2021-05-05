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خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن الأوضاع في الهند (فيديو)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 12:55 ص
تيدروس أدهانوم - رئيس منظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم - رئيس منظمة الصحة العالمية
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أن ما يحدث في الهند هو تحورات جديدة وليس سلالة جديدة، ولكنها سريعة الانتشار.

وأوضحت "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن الهند تحتاج إلى وقت طويل لتطعيم مواطنيها بتغطية عالية، وبالتالي ما زالوا معرضين للعدوى بشكل قوي.

وأشارت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن الهند خرجت لاحتفالات دينية بالإضافة إلى تحور الفيروس مما أوصلهم إلى هذه النتيجة.

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