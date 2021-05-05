الشبان المسلمين يفوز على قنا وديا



فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشبان المسلمين بقنا على ضيفه ونظيره قنا بهدفين لهدف، ضمن لقاء ودي جمع بينهما مساء الثلاثاء على الأضواء الكاشفة بملعب الشبان.

سجل أهداف اللقاء للشبان محمد سلام هدفين، أما هدف قنا فسجله عبد الله دومنينك وجميع الأهداف سجلت بشوط المباراة الأول.

وسبق لشبان قنا أن خاض ودية قبل ذلك أمام الألومنيوم يوم الثلاثاء الماضي وخسرها بهدفين لهدف.

أما نادي قنا فتعد هذه الودية هى الأولى له، ويرجع السبب لبدأ الفريق فترة إعداده متأخرا.

ويلتقي الفريقين وديا مرة أخرى مساء الأحد من الأسبوع المقبل في الرابعة عصرا على ملعب نادي قنا.

وخلال منافسات الدوري يحتل شبان قنا المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة، جمعها بعد 21 جولة، أما نادي قنا فيحتل المركز الثامن برصيد 28 نقطة.



