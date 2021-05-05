منظمة الصحة العالمية تُحذر من جديد: "داخلين على مرحلة صعبة"

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن الدراسات أظهرت أن اللقاحات الحالية ما زال لها تأثير على تحورات الفيروس، ولكن ليس هناك دراسة حتى الآن على مدى تأثير اللقاح على التحور الهندي.





وتابعت "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "يجب على الجميع أن يتشجع ويتناول اللقاح، لأننا داخلين على مرحلة صعبة وفيها انتقالات كثيرة".



