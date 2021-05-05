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شاهد..خبير آثار مصري يكشف مفاجأة حول المومياء الحامل "وارسو"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 02:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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عرضت فضائية "العربية" تقريرًا كشف عن مفاجأة بشأن المومياء الحامل التي تم اكتشافها بعد إعلان باحثين بولنديين عن أنها أول حالة معروفة في العالم.

وقال نصر سلامة، خبير الآثار ووكيل وزارة الآثار سابقًا وفقًا لما جاء في الفيديو إنها ليست الحالة الأولى، بل حدثت من قبل عام 2010، حيث تم اكتشاف حالة مشابهة تعود إلى 4600 سنة لسيدة قزم.

وأشار إلى أن ما يميز هذا الاكتشاف أن التحنيط تم لشخصين معًا الأم وجنينها وهذا يعتبر كشفًا هامًا لندرته، موضحًا أن مومياء وارسو حالة نادرة لأن التحنيط يتم عادة لشخص واحد.

يُذكر أن المومياء الحامل كانت وصلت مدينة وارسو عام 1826، حيث أن النقوش الموجودة على تابوتها كانت تشير إلى أنها لكاهن ذكر، ولكن بعد إجراء فحوصات للمومياء بالأشعة السينية تبين أنها لسيدة حامل يتراوح عمرها ما بين 20 و30 عامًا.

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