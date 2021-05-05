إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة

أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة ايهاب جلال عن قائمة الفريق التي تستعد لملاقاة فريق الجونة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع العشرون من الدوري العام المصري.





وجاءت القائمة على النحو الآتي:-





حارس مرمى: محمد صبحى ومحمد فوزى ومحمد مجدى.





خط الدفاع: محمد عمار ومروان صحراوى وأحمد كاستيلو وعبدالله جمعه ومحمد هاشم ورضوان شريفي ومصطفي فارس.





خط الوسط: نادر رمضان ومحمد حسن وعماد حمدى ومحمود دونجا وأحمد مدبولي وعمر الوحش ومحمد صادق ومحمد الشامى وأحمد مصطفى وآري بابل .





خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب وشيلونجو.



