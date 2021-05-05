Advertisements

إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 12:49 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة ايهاب جلال عن قائمة الفريق التي تستعد لملاقاة فريق الجونة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع العشرون من الدوري العام المصري.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:-

حارس مرمى: محمد صبحى ومحمد فوزى ومحمد مجدى. 

خط الدفاع: محمد عمار ومروان صحراوى وأحمد كاستيلو وعبدالله جمعه ومحمد هاشم ورضوان شريفي ومصطفي فارس.

خط الوسط: نادر رمضان ومحمد حسن وعماد حمدى ومحمود دونجا وأحمد مدبولي وعمر الوحش ومحمد صادق ومحمد الشامى وأحمد مصطفى وآري بابل .

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب وشيلونجو.

أخبار تهمك

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن طقس 23 رمضان

منذ 42 دقيقة

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

منذ 18 دقيقة

صفقة القرن تقترب من برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة الزمالك وصن دوانز

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

تطور جديد بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مفاجئ من زيدان قبل مواجهة تشيلسي

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 20 ساعة

كاف يحدد ملعب نهائي كأس السوبر الإفريقي

منذ 39 دقيقة

رونالدو يحدد وجهته حال مغادرة يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 ص

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

11:01 م

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

09:18 م

تصريح مفاجئ من زيدان قبل مواجهة تشيلسي

12:23 ص

بشرى سارة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

11:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي