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المفتي: أي طاعة مُنع عنها المسلم بسبب وباء كورونا يجزى عليها (فيديو)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 08:03 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا بأنه عندما يداوم المسلم على طاعة من الطاعات ثم يحدث عذر مثل فيروس كورونا فإن الإنسان يحصل على نفس الأجر والثواب كأنه قام بالخير.

وأضاف "علام" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" ببرنامج "صدى البلد": "أي طاعة اعتاد عليها المسلم ومنع منها لظروف قهرية كالوباء يجزي عليها كأنه أداها".

وتابع "طالما أن المؤمن نيته خيرًا من عمله فأن الأجر والثواب هو حاصل ومستمر، ففي بعض الحالات قد يتقدم الإنسان إلى السلطات المختصة ويحصل على التأشيرة ولكن يحدث له ظرف ما أو تسرق فلوسه ولكن نيته معقودة فإنه في هذه الحالة يحصل على الأجر والثواب كاملًا، وهذا ما حدث مع كورونا التي منعتنا من مداومة الأعمال المتعلقة بالاعتكاف في العشر الأواخر وصلاة الجماعة وقيام الليل".

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