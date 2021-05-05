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"لجنة كورونا" تعلق على الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:30 ص
دلال عبدالعزيز وسمير غانم
دلال عبدالعزيز وسمير غانم
كساب أحمد
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنه لا توجد أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا، ولكن هناك بعض التغيرات في الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة لمدة أطول، ووجود كحة بإفرازات بدلًا من الكحة الجافة، ووجود بعض الخلل في السمع.

وتابع "حسني"، حلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء ان إحمرار العين لا يمثل خطورة على حياة المصاب بفيروس كورونا، وهذا الاحمرار يحتفي تلقائيًا، مضيفًا أن إصابة كورونا قد تؤدي إلى آلام مبرحة في الظهر.

وعن حالة الفنانة دلال عبد العزيز، وسمير غانم بعد إصابتهما بفيروس كورونا، مقال:" إن شاء الله نطمن الناس عليها قريبًا، ربنا يكتب لها الشفاء".

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