لجنة مكافحة كورونا: وائل الإبراشي يتماثل للشفاء

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، قائلًا: "بدأ يتماثل للشفاء من فيروس كورونا، وفي أقرب وقت سيتواجد على الشاشة مرة اخرى، ربنا أكرمه، وبدأ يشيل الأوكسجين".





وتابع "حسني"، حلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن لقاحات كورونا مع الجرعة الأولى تعطي مناعة جزئية، وتكتمل المناعة مع الجرعة الثانية، مشيرًا إلى أن اللقاح لا يحمي تمامًا من الإصابة، ولكنه يقلل من المضاعفات الخاصة بالفيروس.



