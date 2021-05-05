Advertisements

بعد موافقة الشيوخ نهائيًا.. تعرف على رسوم نقابة المهندسين طبقًا للقانون (انفوجراف)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 07:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا عبد الستار
Advertisements
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، نهائيًا، على تعديلات قانون نقابة المهندسين.

ونصت المادة (46) من مشروع القانون على الرسوم التي تُسدد لنقابة المهندسين، وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف هذه الرسوم وجاءت كالتالي:
1- 150 جنيهًا مقابل نظر الشكاوى أو الطلبات التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة.

2- اثنان في الألف من قيمة الرسومات أو العقود أو أوامر التوريد أو التقارير الهندسية، على ألا تقل عن 1000 جنيه.

3- تدفع هذه الرسوم مقابل مراجعة ودراسة واعتماد الآتي:

أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة.

ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستندًا.

ج) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية.

د) تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع.

4- 3% من قيمة العقد مقابل تقديم طلب تقدير الأتعاب.

- يتحمل تلك المبالغ مقدم الشكوى أو الطلب أو الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال.

- تحصل نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.

- يبين النظام الداخلي للنقابة طريقة الإشراف على تحصيلها.
بعد موافقة الشيوخ نهائيًا.. تعرف على رسوم نقابة المهندسين طبقًا للقانون (انفوجراف)
بعد موافقة الشيوخ نهائيًا.. تعرف على رسوم نقابة المهندسين طبقًا للقانون (انفوجراف)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة المهندسين مجلس الشيوخ بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

وزير الري السوداني: سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان بلادنا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 18 ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رونالدو يحدد وجهته بعد يوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد صعود السيتي .. تعرف علي موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

توخيل يعلق على مواجهة ريال مدريد النارية

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 16 ساعة

"لجنة كورونا" تعلق على الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 10 ساعة

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تأجيل نظر دعوى بطلان رسم الدمغة لحين إعداد التقرير

تأجيل دعوى عدم دستورية تحديد موارد صندوق التمويل لتدريب وتأهيل العاملين إداريا

الدستورية تؤكد صحة قانون نقابة المهندسين في فرض رسوم على عقود التوريدات

تعرف على عقوبة منتحل لقب "مهندس" بقانون نقابة المهندسين (انفوجراف)

بعد موافقة "الشيوخ".. ما هي الرسوم الواردة في مشروع "نقابة المهندسين"؟

10 مصادر لموارد "المهندسين" بالقانون الجديد.. تعرف عليها (انفوجراف)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:06 ص

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

06:16 ص

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا

05:04 ص

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

01:30 م

تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

03:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي