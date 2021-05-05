بعد موافقة الشيوخ نهائيًا.. تعرف على رسوم نقابة المهندسين طبقًا للقانون (انفوجراف)

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، نهائيًا، على تعديلات قانون نقابة المهندسين.





ونصت المادة (46) من مشروع القانون على الرسوم التي تُسدد لنقابة المهندسين، وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف هذه الرسوم وجاءت كالتالي:

1- 150 جنيهًا مقابل نظر الشكاوى أو الطلبات التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة.





2- اثنان في الألف من قيمة الرسومات أو العقود أو أوامر التوريد أو التقارير الهندسية، على ألا تقل عن 1000 جنيه.





3- تدفع هذه الرسوم مقابل مراجعة ودراسة واعتماد الآتي:





أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة.





ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستندًا.





ج) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية.





د) تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع.





4- 3% من قيمة العقد مقابل تقديم طلب تقدير الأتعاب.





- يتحمل تلك المبالغ مقدم الشكوى أو الطلب أو الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال.





- تحصل نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.



