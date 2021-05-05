توخيل يعلق على مواجهة ريال مدريد النارية

علق الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، على مواجهة نادي ريال مدريد الإسباني، في دوري أبطال أوروبا.





ويلتقي تشيلسي أمام نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا أعرف هل سيلعب راموس أم لا، لكن الأمور لن تتغير لنا، قد يحدث ذلك معهم لأهمية سيرجيو".





وتابع: "نحن نتحدث عن قائد الفريق الأكثر نجاحًا عبر التاريخ، في السنوات الأخيرة كانت أهمية راموس استثنائية، لكن أعتقد أنه سيبدأ، وعلينا الاستعداد لذلك".





وواصل: "سننسى نتيجة الذهاب، وسندخل المباراة وكأنها 0/0، وسنستعد للفوز من أجل النهائي، سنكون مستعدين لـ راموس ولكل لاعبي ريال مدريد".





وأتم: "أركز فقط على فريقي، لا أعرف التشكيلة التي سيستخدمها زيدان، حول ما إذ كان سيلعب 5/3/2 أو 4/3/3، الأمر لا يتعلق بالتشكيل، نحن في النهاية سنواجه ريال مدريد، علينا أن نكون شجعان".



