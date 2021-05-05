شاهد.. مستشار الرئيس للصحة يعلق على مسلسل الفنان يوسف الشريف "كوفيد 25"

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على مسلسل "كوفيد 25" ليوسف الشريف، قائلًا: "إذا كان المسلسل تحدث عن تحور فيروس كورونا بشكل علمي، فكلامه صحيح، وأي حقائق علمية يتم الإعلان عنها بشكل فوري، لأن هذا يأتي في إطار تحقيق الصالح العام".





وفي سياق منفصل، قال "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الدولة لديها مشروع قومي جديد لتحقيق التنمية البشرية في مصر، والارتفاع بالأسرة المصرية صحيًا وماليًا، والوصول بها إلى أعلى المستويات.



