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شاهد.. مستشار الرئيس للصحة يعلق على مسلسل الفنان يوسف الشريف "كوفيد 25"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 04:55 ص
مسلسل كوفيد 25
مسلسل كوفيد 25
كساب أحمد
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علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على مسلسل "كوفيد 25" ليوسف الشريف، قائلًا: "إذا كان المسلسل تحدث عن تحور فيروس كورونا بشكل علمي، فكلامه صحيح، وأي حقائق علمية يتم الإعلان عنها بشكل فوري، لأن هذا يأتي في إطار تحقيق الصالح العام".

وفي سياق منفصل، قال "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الدولة لديها مشروع قومي جديد لتحقيق التنمية البشرية في مصر، والارتفاع بالأسرة المصرية صحيًا وماليًا، والوصول بها إلى أعلى المستويات.

ولفت مستشار الرئيس إلى أن هذا المشروع سيبدأ تنفيذه خلال فترة بسيطة، وجزء من هذا المشروع تنمية القرى المصرية، وحياة كريمة للمواطن المصري في إطار الارتقاء بالأسرة المصرية.

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